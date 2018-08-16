"Брата используют как товар. Идут торги" - сестра Олега Сенцова

Наталья Каплан, кузина Олега Сенцова / УНИАН

Украинский режиссер крымчанин Олег Сенцов, ныне являющийся российским политзаключенным, стал заложником большой политической игры, но все равно не станет подавать прошение о помиловании президенту РФ Владимиру Путину.

С таким заявлением выступила его двоюродная сестра Наталья Каплан, сообщает «Радио Свобода».

«Олег не будет просить помилования у Путина. Сенцова однозначно используют как товар, идут торги. И я пока не знаю, чем это закончится, но грустно, конечно», − заявила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокат рассказал о «пунктике» Путина по поводу Сенцова.