"Истерия и русофобия": в РФ нервно отреагировали на слова Омеляна о "медведях на улицах Москвы"

Заявление Владимира Омеляна вызвало истерику на росТВ / Facebook

Заявление главы украинского Министерства инфраструктуры, касающееся ограничения в транспортном сообщении с Россией, в котором он потроллил страну-агрессора, вызвало нервную реакцию в РФ.

Экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 1" обвинил украинские власти в раздувании русофобии и истерии.

"Поверить в перспективу хождения по улицам Москвы одних медведей может только человек психически неустойчивый. Я полагаю, что никто, даже из людей, не любящих нашу страну, воспринимающих Россию в качестве главного противника, всерьез никогда в подобное не поверит. Если вы действительно относитесь к нам, как к своему врагу, — это ваше право. Но, пожалуйста, вы относитесь к нам с уважением, потому что недооценивать противника — это первый путь к поражению", — заявил Хинштейн в телеэфире.

Напомним, ранее Омелян сообщил, что отмена железнодорожного сообщения между Украиной и РФ нужна для того, чтобы обезопасить украинцев от попадания в "лапы ФСБ".