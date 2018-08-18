Смерть Аннана: западные СМИ узнали, где умер экс-генсек ООН

Кофи Аннан умер в больнице Берна, выяснили журналисты / Reuters

Ганский дипломат, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан умер рано утром в субботу, 18 августа.

Экс-генсек скончался в больнице швейцарского Берна после короткой болезни, пишет The Guardian.

"Рядом с ним была жена Нана и трое детей — Ама, Коджо и Нина", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что Кофи Аннан умер в Женеве на 81-м году жизни. Он был первым чернокожим генеральным секретарем ООН, занимал пост с 1997 по конец 2006 года. Узнать больше жизни дипломата можно здесь.