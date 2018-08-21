Стало известно, сколько платят за доносы в России

21 августа 2018, 14:06

Деньги информатору обещают выплачивать как наличкой, так и безналичным расчетом.

донос
За доносы в России теперь будут платить / Караван

Российский Минюст официальным приказом разрешил МВД РФ платить за доносы. В ведомстве полагают, что материальное поощрение подстегнет российских граждан помогать полиции более активно.  

Речь идет о вознаграждении граждан, которые помогают полиции ловить преступников и раскрывать преступления, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, суммы поощрений варьируются от 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей (от порядка 20615 грн до более чем 4,1 млн грн по нынешнему курсу). Причем если речь идет о сумме до 500 тыс. руб., то решение о вознаграждении принимает начальник регионального управления, а если до 3 млн руб. — то уже первый зам руководителя МВД. Решение о больших суммах останется лично за главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

Деньги информатору обещают выплачивать как наличкой, так и безналичным расчетом, то есть зачислять на банковский счет. В первом случае человек обязан написать расписку.

В "поощрении" могут и отказать (о чем информатору необходимо сообщить письменно в течение 7 дней со дня принятия такого решения) – но в таком случае человек имеет право идти в суд и пытаться отсудить свои "кровные" там.

Стоит отметить, что вознаграждения полиция выплачивает и сейчас, но в исключительных случаях, например, за поимку особо опасных преступников. Под каждый конкретный случай средства выделяются из внутренних ресурсов МВД РФ. Большинство же информаторов "поощряют" ведомственными медалями "За содействие МВД", удостоверением внештатного сотрудника, грамотами и ценными подарками.

Ранее умерший уже легендарный советский/российский писатель Эдуард Успенский признавался, что россияне за многие годы возвели доносительство в ранг искусства и что он сам многократно становился объектом не доносов: "В этом был не одинок – на всех стучали. В России это умение чуть ли не возведено в ранг искусства. Потому стучали и стучать будут еще много-много лет. Одни – из зависти, другие – из жадности. Кто-то – по велению сердца".

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Россия доносы МВД РФ
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