"Все будут очень бедные": Трамп высказался о вероятности своего импичмента

Трамп не понимает, за что он может получить импичмент / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в том случае, если ему все-таки оъявят импичмент, это отзовется мощным падением фондового рынка, и "все будут очень бедные".

"Я не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто выполнил прекрасную работу. Если бы мне когда-нибудь объявили импичмент, я думаю, рынок бы рухнул, я думаю, все стали бы очень бедными", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, в ответ на вопрос, Читайте такжеИмпичмент Трампу стал почти неизбежныммогут ли по его мнению демократы, получив большинство в Конгрессе в ноябре, рискнуть объявить Трампу импичмент.

Напомним, президент США Дональд Трамп попал в затруднительную ситуацию из-за своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который "слил" своего работодателя "с потрохами", и экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта - напомним, ранее сообщалось о том, что в США огласили приговор Манафорту по нескольким пунктам обвинения.