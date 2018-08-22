Угроза импичмента для Трампа реальна как никогда - Politico

Дональд Трамп / Reuters

Для нынешнего президента США Дональда Трампа угроза импичмента стала реальной, как никогда.

К такому выводу пришли журналисты западного издания Politico, опросив собственные информированные источники, близкие к Белому дому.

По их словам, позиции Трампа заметно пошатнулись после вынесенного 21 августа судом обвинительного приговора по делу против экс-главы его избирательного штаба Пола Манафорта и недавнего заявления его бывшего адвоката Майкла Коэна.

Тот признался в том, что платил женщинам за молчание о сексе с Трампом в канун президентских выборов-2016 по его непосредственному указанию.

Президент США и его ближайшие соратники быстро ответили на приговор по Манафорту, подчеркнув, что решение суда не имеет ничего общего с расследованием возможного сговора с РФ. Однако, как считают журналисты, ситуацию с Коэном они никак не смогут отыграть в свою пользу.

"Вердикт в суде против Манафорта тревожит меня горадо меньше заявления Коэна. Это, наверное, худшая вещь, которая произошла за все расследование на данном этапе президентства", - заявил экс-советник Трампа Майкл Капуто.

Другой источник, один из юристов Республиканской партии и приближенный к президентской администрации, сказал журналистам, что признание Коэна – с учетом того, что тот знает практически все о бизнес-делах и скандальных романах Трампа − станет чрезвычайно опасным для действующего президента США.

Более того, именно признанием Коэна в первую очередь может воспользоваться Демократическая партия для запуска процесса импичмента Трампа – в случае, если победит на среднесрочных выборах в Конгресс в ноябре нынешнего года и добьется большинства в Палате представителей.

Кроме того, около десятка ближайших к президенту людей утверждают, что 21 августа стал худшим днем для Трампа за все полтора года, которые он работает в Овальном кабинете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США огласили приговор Манафорту по нескольким пунктам обвинения.