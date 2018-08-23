Эксперт объяснил, почему Трамп не продержится в Белом доме до конца своего срока

Дональд Трамп / Reuters

Вчерашний день стал для президента США Дональда Трампа поворотным, при этом нынешний хозяин Белого дома рискует не продержаться в кресле до конца своего президентского срока, заявил известный российский политолог Андрей Пионтковский.

Таким образом он прокомментировал дело экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, а также сенсационное признание адвоката Трампа Майкла Коэна, который сознался в преступлении по указанию нынешнего президента США.

"Коэн платил немалые суммы двум проституткам за их молчание об отношениях с Трампом. И это был бы вопрос морального облика, но, к сожалению, президент делал это из финансовых средств избирательной кампании, а это считается в США тяжелым преступлением", - пишет эксперт.

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Он считает, что теперь Коэн несколько лет отсидит в тюрьме, а Трамп может быть подвергнут импичменту.

"Что и произойдет после промежуточных выборов 6 ноября, где демократы, скорее всего, получат большинство голосов в обеих палатах Конгресса. Кроме того, Коэн говорит, что на слушаниях Конгресса готов доказать, что Трамп знал о знаменитой встрече в Trump Tower в июне 2016 года, когда его зять, сын и Манафорт общались с путинской агентессой на предмет получения компрометирующих материалов против Хиллари Клинтон. Ранее президент это категорически отрицал", - добавил Пионтковский в материале на "Новом времени".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт признан виновным в финансовых махинациях.