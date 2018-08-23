Телеведущий Кот рассказывает россиянам о войсках НАТО в центре Киева

Юрий Кот считает, что украинцы - это тоже россияне. / Фото: скриншот

Одиозный телеведущий Юрий Кот, который активно поддерживал Антимайдан, а после победы Революции Достоинства уехал в Россию, часто участвует в политических дискуссиях на пропагандистских телеканалах.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24" Кот с горечью констатировал, что войска НАТО маршируют в центре украинской столицы.

"Они тогда не говорили в феврале, что пойдут вот так вот натовские войска у нас на Майдане. Если бы тогда сказали, их бы никто не поддержал. Если бы они тогда сказали, что нацисты будут маршировать по нашей стране, их бы никто не поддержал", - сказал экс-телеведущий.

В рамках программы, где традиционно обсуждают украинские проблемы, Кот заявил, что украинцев, как нации, не существует, а они являются русскими.

"Именно потому, что их никто бы не поддержал – они продолжают свой политический гон. Потому что украинцы тоже русские", – заявил ведущий.

Напомним, известный российский журналист Владимир Познер заявил, что окончательную оценку чрезмерно долгому пребыванию у власти Владимира Путина поставит история, однако лично он с политикой главы государства во многом не согласен.