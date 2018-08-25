Российского оппозиционера Навального увезли из ОВД с переломом

По информации пресс-секретаря, Навального задерживали пять омоновцев / Reuters

Известного российского оппозиционера Алексея Навального увезли на "скорой помощи" из ОВД, где его держали после задержания днем 25 августа.

На данный момент у Навального подозревают перелом - правда, всего лишь мизинца на руке, предполагается, что травма была получена им при задержании, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

По данным Ярмыш, Навальный был задержан в рамках старого административного протокола, составленного на него еще 31 января 2018 года.

Читайте такжеПротесты в России. Полиция задержала Навального: видео"То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", — написала она.

Напомним, известного оппозиционера Навального задержали возле его дома днем 25 августа.