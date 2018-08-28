Сколько американцев поддержат импичмент Трампа - опрос

Импичмент Трампа довольно популярен среди простых американцев / GettyImages

Чуть меньше половины жителей США согласны с тем, что Конгресс должен запустить процедуру отрешения от должности президента США Дональда Трампа.

Так, идею импичмента поддерживают 44% респондентов, говорится в результатах опроса, свидетельствуют данные опроса, проведенного организациями Axios и Survey Monkey.

Самое большое число желающих импичмента Трампа среди сторонников демократов, противников Трампа - 79%, тогда как среди сторонников республиканцев – только 9%. В то же время 49% респондентов, не относящихся ни к одной из партий, также поддерживают идею импичмента.

Читайте такжеУгроза импичмента для Трампа реальна как никогда - PoliticoОпрос был проведен после того, как бывший помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве с банковскими счетами, сокрытии налогов и нарушении законов о финансировании предвыборной кампании.

Данные опроса свидетельствуют, что 64% ​​опрошенных уверены, что Трампу было известно о данных нарушениях Коэна и он может быть к ним причастен.

Опрос проводился в интернете среди 4362 совершеннолетних американцев в период с 22 по 24 августа. Погрешность данных составляет около 3%.

Напомним, президент США Дональд Трамп попал в затруднительную ситуацию из-за своего бывшего адвоката Майкла Коэна, который "слил" своего работодателя "с потрохами", и экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта - напомним, ранее сообщалось о том, что в США огласили приговор Манафорту по нескольким пунктам обвинения.