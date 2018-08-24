Импичмент Трампа: что это значит для Украины

Дональд Трамп / Reuters

Говоря о возможных последствиях приговора, вынесенного судом бывшему руководителю избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, следует помнить, что будет еще вторая часть. В сентябре начнутся слушания второго дела, которое касается нарушения законов США о лоббистской деятельности – Манафорт, работая на украинскую власть, не зарегистрировался как иностранный агент суда над ним, когда будет рассматриваться эпизод о том, что он не зарегистрировался как иностранный агент.

Второй суд также важен. Нужно отдать должное мудрости г-на Мюллера, который развел обвинения в адрес Манафорта по двум разным судам. Как мы увидели по завершении первого суда, по восьми из 18-ти пунктов обвинения суд подтвердил виновность. Дополнительные обвинения мы услышим в сентябре. Так что это еще не конец...

Читайте такжеИмпичмент Трампу стал почти неизбежнымВажно и то, что все эти обвинения не подтвердили связи Дональда Трампа и его команды с Россией. Так что пока что это не установлено.

Единственное, за что его могут "зацепить" – это лжесвидетельства. Например, в истории с порно-звездой Трамп говорил, что не знал о платежах. Затем он сказал, что знал, но не давал денег – мол, это сделал Коэн. А теперь он говорит, что деньги дал, но это не были деньги из избирательной кампании.

Во-первых, получается, что Трамп публично заявлял одно, а потом это опроверг и начал противоречить сам себе. Во-вторых, если это действительно были деньги из избирательной кампании, то это – нарушение законодательства, что будет иметь вполне определенные юридические последствия.

Главное, что будет происходить в ближайшие дни – это переговоры между командой Мюллера и юристами Трампа на предмет того, будет ли Трамп давать свидетельства под присягой. И, если он таки будет свидетельствовать под присягой, его очень легко словят на лжесвидетельствах. Да, тут нет связи с Россией, но это позволит установить нарушение законодательства, а, соответственно, это может иметь негативные последствия для американского президента.

Читайте также"Фейковый президент обречен". Астролог объяснил, почему импичмент Трампа неизбеженКоэн, Манафорт и другие – по сути, все, под кого "копал" Мюллер, получили обвинения. Хотя это лишь решение присяжных заседателей, далее судья должен решить, каким будет срок – 80 лет или сколько.

Можно даже не сомневаться, что накануне ноябрьских выборов в Конгресс США демократы будут пытаться поднимать этот вопрос и бить по позициям республиканцев.

Но до импичмента Трампа пока что дело вряд ли дойдет.

К тому же, можно вспомнить, как это было в случае Никсона: тогда процедура импичмента была запущена, но ушел с должности он сам.

Суть в том, что пока что нет достаточно весомых юридических решений и аргументов, которые бы давали основания говорить, что все это приведет к импичменту. Пока этого нет.

Украине, конечно же, нужно анализировать, кто может быть вероятным кандидатом в президенты США от демократов и республиканцев. Но я не думаю, что в зависимости от кандидата кардинально может что-то измениться в позиции США относительно Украины и России.

В США существует двухпартийный консенсус относительно того, что Россия представляет большую угрозу для Соединенных Штатов. И не только потому, что Россия является ядерным государством и эта страна применила химическое оружие.

К слову, на днях были введены дополнительные санкции против России за применение химического оружия и отравление Скрипалей. Однако создалась "вилка": да, против нескольких компаний были введены санкции, но пока что России дали время, чтобы она рассказала международному сообществу о своей программе химического оружия и начала сотрудничать со следствием. Но мы понимаем, что этого не будет.

Читайте такжеЕще до нового года Трампу вынесут приговор и начнут импичментПотому через несколько месяцев можно ожидать новую волну санкций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. И в этом есть консенсус, есть закон о противодействии противникам Америки через санкции. Ведь всего лишь пара сенаторов проголосовали против...

Это свидетельствует о наличие консенсуса в США относительно позиции по России. Потому вряд ли новый человек, который придет на место Трампа, будет вести себя так же, как его предшественник, пытаясь переломить демократию. Переломить, по крайней мере, риторически. Потому что на самом деле все встречи Трампа и Путина, которые состоялись, не изменили государственной политики США: санкции по-прежнему сохраняются и вводятся новые, риторика госсекретаря США, советника по вопросам национальной безопасности и министра обороны не изменилась – она жесткая по отношению к Москве. Это объективно и адекватно тому, как действует Россия, какие проблемы она создает для США, их союзников и как вредит интересам Штатов в третьих странах, таких как Украина.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"