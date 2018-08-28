Путин устроил кадровые чистки среди силовиков и назначил нового главу МВД РФ в Крыму

28 августа 2018, 19:23

Олег Торубаров стал главой МВД России в аннексированном Крыму.

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Владимир Путин устроил кадровые чистки / Reuters

Президент России Владимир Путин принял решение о назначении российского генерала полиции Олега Торубарова главой МВД России в аннексированном Крыму.

"Генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича – министром внутренних дел по республике Крым, освободив его от занимаемой должности", – говорится в указе Путина, опубликованном на портале правовой информации РФ.

Отметим, что до нового назначения Торубаров руководил криминальной милицией УВД Магаданской области, возглавлял УВД Магаданской области, УВД по Калужской области, а с 2013 года был начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Генерал родился в 1958 году в городе Котовске Одесской области в семье военнослужащего, а в органах внутренних дел работал с 1976 года.

Кроме того, Путин освободил от занимаемых должностей 15 генералов в четырех силовых ведомствах — СК, МВД, ФСИН и МЧС, а также замминистра МЧС Владлена Аксенова.

Обратим внимание, что больше всего генералов — восемь — Путин освободил от должностей в МВД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина готовит новую резолюцию по аннексированному Крыму на предстоящую 73-ю сессию Генассамблеи ООН.

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Крым Владимир Путин
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