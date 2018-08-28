В РФ прокомментировали возможный разрыв договора о дружбе с Украиной

В Госдуме будут только рады, если договор денонсируют / "ТВ Центр"

Россия отреагировала на инициативу президента Петра Порошенко о скорой денонсации российско-украинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Разрыв договора, заключенного в 1990-х между Украиной и Россией, для последней не будет иметь никакого практического значения, заявил заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает IZ.

"Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или другие сделки", - сказал Калашников, добавив: для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября.

Читайте такжеВ МИД Украины подготовили варианты разрыва договора о дружбе с Россией28 августа президент Украины Петр Порошенко анонсировал начало давно обещанного процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией; сейчас ход за Министерством иностранных дел Украины, которое должно подготовить пакет необходимых документов для инициации процедуры.

Ранее в МИДе пообещали, что Киев примет решение о продлении или непродлении договора о дружбе с Москвой на следующие 10 лет до 30 сентября.