Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа

Дональд Трамп не близок к импичменту, полагает эксперт / Reuters

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко не считает, что президент США Дональд Трамп близок к импичменту.

Для того, чтобы главе Штатов объявили импичмент, нужно, чтобы он серьезно нарушил закон, а материалы суда над бывшим руководителем его избирательного штаба Полом Манафортом не дают таких оснований, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

В то же время он подчеркнул, что импичмент — процедура длительная, и ни один президент США не ушел со своего поста в ее результате.

"…Манафорта обвиняют в незаконном обогащении и неуплате налогов, но он не делился с Трампом. Даже заявления адвоката Коэна (экс-адвокат американского лидера Майкл Коэн — Ред.) об отношениях Трампа с некоторыми женщинами могут говорить только о нравственности Трампа, но не являются преступлением", — отметил собеседник.Читайте такжеУгроза импичмента для Трампа реальна как никогда - Politico

По его словам, инициатива импичмента бывшего президента Билла Клинтона возникали потому, что тот под присягой говорил об отсутствии отношений с экс-сотрудницей Белого дома Моникой Левински, то есть причиной было нарушение присяги, а не супружеская измена.

"В случае Трампа никаких присяг не было. Отношения с Россией у Трампа в период избирательной кампании не доказаны. Поэтому этот вопрос импичмента — это лишь гипотеза", — полагает Бондаренко.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в том случае, если в США ему все-таки объявят импичмент, это отзовется мощным падением фондового рынка, и "все будут очень бедные". Ознакомиться с его мнением можно здесь.