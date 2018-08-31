В РФ признали, что задерживают суда в Азовском море и обвинили Украину в "пиратстве"

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Россия задерживает суда в Азовском море, направляющиеся в украинские порты, заявили в посольстве РФ в США.

"Госдеп в лице официального представителя Х.Науэрт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно - это важно для понимания политики двойных стандартов. Госдеп сознательно ушел от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства" - сказано в сообщении диппредставительства РФ.

При этом российские дипломаты вспомнили ситуацию с судном "Норд" из аннексированного Крыма и арестом в порту Херсона российского танкера "Механик Погодин".

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"Американские власти генерируют все новые пустые обвинения в адрес России. Чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека – как со стороны своих сателлитов (например, преследование правозащитника Александра Гапоненко в Латвии), так у себя дома. Речь прежде всего идет о похищениях российских граждан за рубежом для последующих процессов над ними в США, сопровождаемых психологическим давлением и заранее известными обвинительными приговорами.

Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию прекратить задержания в Азовском море торговых судов, следующих в украинские порты.