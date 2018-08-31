Трамп с адвокатом хотел выкупить весь компромат на себя за 35 лет -The New York Times

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его бывший адвокат Майкл Коэн планировали выкупить весь компромат у компании American Media, накопленный за период с 1980 по 2016 год.

Соответвующее сообщение опубликовало авторитетное западное издание The New York Times. По данным журналиста, план воплотить в жизнь Трампу с Коэном не удалось. Также известно, что руководитель American Media Дэвид Пекер имел давние дружеские отношения с нынешним главой Белого дома – еще с тех времен, когда тот вел активную бизнес-деятельность.

Кроме того, как сообщают журналисты, Пекер не так давно согласился сотрудничать со следствием по делу Майкла Коэна − в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Глава American Media подтвердил выплаты в обмен на молчание двум женщинам, с которыми имел сексуальные связи Дональд Трамп − модели Playboy Карен Макдугал и порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). К слову, сам президент США утверждает, что деньги были уплачены с его счетов, но без его ведома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за вышеуказанных скандалов угроза импичмента для Трампа реальная как никогда.