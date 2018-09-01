Российские разведчики считали, что Трамп попался к ним на "крючок" - AP

Дональд Трамп / GettyImages

Старший сотрудник-адвокат Департамента юстиции США Брюс Ор заявил - российская разведка была уверена в том, что президент США Дональд Трамп у нее "на крючке".

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами авторитетного западного агентства Associated Press. Согласно обнародованным ими данным, информацию о Трампе и российских разведчиках. Ору два года назад сообщил бывший британский шпион и информатор Федерального бюро расследований Кристофер Стил.

Также Стил поведал Ору о переговорах между сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016-м и российскими чиновниками.

При этом сотрудники Республиканской партии США утверждают, что старший адвокат в грубой форме превысил свои полномочия, несколько раз встретившись с информатором ФБР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США выпустили документальным фильм о 30-летнем сговоре Путина с Трампом.