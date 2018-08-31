"Подрывать и влиять". В США выпустили документальный фильм о "30-летнем сговоре" Путина с Трампом

В США в пятницу, 31 августа, вышел в прокат документальный фильм "Активные меры", в котором утверждаются, что нынешние президенты РФ и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – вступили в сговор еще в конце 1980-х годов (в бытность сотрудником КГБ и коммерсантом соответственно).

Как сообщает режиссер ленты Джек Брайан, много хронометража также уделено теме "вмешательства России" в выборы президента США-2016 года.

Специально для фильма обширные интервью записали с экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, а также экс-американский посол в РФ Майкл Макфол. Кроме этого, как сказал Брайан, название фильма отсылает к советскому термину "активные мероприятия", подразумевающий под собой "действия политических силовых структур, проводимые российскими спецслужбами с целью повлиять на ход мировых событий".

Режиссер и сценаристы утверждают, что Путин с 1986-го как воюет в "тайной политической войне, для того, чтобы

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

и контролировать мировые события с помощью кибератак, пропагандистских кампаний и коррупции".

"Когда мы начинали работу над этим проектом, мы думали, что раскроем какие-то грязные факты, но то, что мы обнаружили, оказалось самой большой угрозой демократии почти за столетие. Невозможно понять, что происходит сегодня, если вы не знаете, как это началось и почему. Но когда вы поймете, все новости станут ужасающе предсказуемыми", − подытожил Брайан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американские СМИ разоблачили "советско-шпионское прошлое" Трампа.