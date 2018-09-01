У Путина назвали убийство Александра Захарченко провокацией

Александр Захарченко / Reuters

Убийство главаря группировки боевиков "ДНР" Александра Захарченко никак не способствует нормальному воплощению в жизнь Минских соглашений.

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков − пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. "Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективное начало реализации минских договоренностей", — цитирует кремлевского спикера новостное агентство "РИА Новости".

По словам Пескова, случившееся стоит расценить как провокацию, которая наверняка негативно скажется на обстановке в Донбассе. "Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией", — добавил представитель Кремля.

Напомним, Александр Захарченко был убит вечером в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре временно оккупированного Донецка. Тяжелые ранения получил находившийся рядом "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (более известный под псевдонимом "Ташкент". Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.