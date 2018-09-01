Аромат "Новичка". Патриарх Варфоломей отказался на встрече с главой РПЦ пить из бокала: опубликовано видео

Встреча патриархов Варфоломея и Кирилла / orthedu.ru

На странице "Украинской Православной Поместной церкви" в социальной сети Facebook был опубликован видеоролик, записанный во время официальной части встречи Вселенского патриарха Варфоломея и главы РПЦ патриарха Кирилла.

В кадр попал достаточно интересный и красноречивый момент. Заметно, что в момент, когда один из сотрудников Федеральной службы охраны, подавал бокалы с неким напитком и глава РПЦ уже брался за бокал, другой охранник быстрым движением судорожно перенаправил руку российского патриарха.

Патриарх Варфоломея на данную конфузную ситуацию прореагировал сдержанно и однозначно, четким жестом он указал "фсошнику" отойти подальше, отказавшись от бокала с жидкостью. Аналогично поступили все иерархи Вселенского Патриархата.

Как считают журналисты, такой конфуз вызывают мысли о том, что бокал, предназначавшийся главе Вселенского патриархата, был с "секретом". К слову, ранее в Сети появилось предостережение о возможности провокаций с нервно-паралитическим газом "Новичок" против Варфоломея или других высокопоставленных священнослужителей Вселенского патриархата, которое озвучил нардеп Дмитрий Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Варфоломей сообщил Кириллу о том, что Украина получит томос об автокефалии.