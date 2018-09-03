В московском метро застрелили полицейского

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В Москве на станции метро "Курская" неизвестный застрелил сотрудника полиции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападавший скрылся, объявлен план "Сирена".

"Полицейский 4-го отдела УВД на московском метрополитене повел в туалет задержанного. После этого уборщик услышал хлопок и нашел убитого сотрудника. Тот получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте", - сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, убит 23-летний сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Он остановил подозрительного человека для проверки документов, тот попросился в туалет.

Позже полиция задержала подозреваемого.

Напомним, 20 августа в центре Харькова неизвестный вооруженный мужчина ранил охранника местного городского совета и стрелял по полицейским, в результате чего один из них скончался.