Отравление Скрипалей: что СМИ узнали о подозреваемых россиянах

5 сентября 2018, 21:55

Один из возможных злоумышленников родился в Душанбе, выяснили журналисты.

СМИ узнали, что Александр Петров и Руслан Боширов получили загранпаспорта около двух лет назад
Александр Петров и Руслан Боширов получили загранпаспорта около двух лет назад, узнали СМИ / Reuters

Граждане РФ, подозреваемые в причастности к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, — Руслан Боширов и Александр Петров, получили заграничные паспорта около двух лет назад, их документы 65-й серии и отличаются только последней цифрой.

Россияне часто летали в Европу, с сентября 2016 года по март 2018-го они посетили столицу Нидерландов Амстердам, швейцарскую Женеву, итальянский Милан, и неоднократно — столицу Франции Париж, пишет "Фонтанка".

"Подозреваемые приобретали авиабилеты по заграничным паспортам серии "65", номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294… Петров минимум один раз до дела Солсбери (до отравления Скрипалей — Ред.) бывал в Лондоне — с 28 февраля по 5 марта 2017 года", — сообщило издание.

По его данным, Боширов родился 12 апреля 1978 года в тогда еще столице Таджикской Советской Социалистической Республики — Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице.

"В 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня, — 20 и 23 июля. Странность в том, что номера производств идут не по порядку", — отмечается в материале.

"Первому присвоен (номер — Ред.) 433048, второму — 432322, хотя их оформляло одно подразделение —  межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов №1 Москвы. На портале мировых судей столицы дела об административных правонарушениях в отношении Руслана Боширова отсутствуют. Также его нет в банке данных исполнительных производств", — говорится в публикации.

На странице мужчины в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" написано, что он в 2004 году окончил географический факультет Московского государственного университета по направлению "Гидрология суши".

Также издание выяснило, что Петров родился 13 июля 1979 года. "Человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов  ФГУП НПО (федеральное государственное унитарное предприятие научно-производственное объединение — Ред.) "Микроген". Он создан в 2003 году слиянием 14 предприятий иммунобиологической отрасли. В состав "Микрогена", подведомственного Минздраву, входят девять филиалов", — узнало издание.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй говорила, что россияне, подозреваемые в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).

Напомним, Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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