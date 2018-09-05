Великобритания отказалась расследовать еще 14 подозрительных смертей, связанных с РФ - The Guardian

5 сентября 2018, 23:52

Решение правительства огласила премьер-министр государства Тереза Мэй.

Мэй сообщила, что оснований для дополнительного расследования не найдено
Мэй сообщила, что оснований для дополнительного расследования не найдено / Reuters

Великобритания отказалась от намерения провести дополнительное глубокое расследование 14 подозрительных смертей, которые, предположительно, также связываются с действиями России.

15 марта министерство внутренних дел Великобритании совместно с полицией и контрразведкой заявило о планах провести дополнительную проверку обстоятельств смерти 14 человек на территории страны. Однако 5 сентября во время выступления в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что такой проверки не будет, сообщает The Guardian.

Мэй отметила, что по результатам изучения случаев гибели людей из этого списка выяснилось, что причин для их более глубокого расследования нет. Итоги пересмотра дел направят в комитет по внутренним делам Палаты общин, который инициировал проведение расследования.

Читайте такжеОтравление Скрипалей: что СМИ узнали о подозреваемых россиянахРанее премьер-министр Британии Тереза Мэй говорила, что россияне, подозреваемые в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).

Напомним, Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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Россия расследование Великобритания Тереза Мэй отравление Скрипалей
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