В Индии больше не будут сажать за гомосексуализм

Сторонник ЛГБТ празднует отмену уголовного наказания за гомоссексуализм / Reuters

Спустя 157 лет после принятия законодательный запрет на гомосексуализм в Индии все-таки решили отменить. За "противные природе человека" сексуальные связи мужчин тут могли посадить в тюрьму на срок до 10 лет.

Решение об отмене соответствующей нормы закона было принято 6 сентября, пишет Deutsche Welle.

"Любые отношения между двумя взрослыми людьми любой ориентации, основанные на взаимном согласии, не могут быть неконституционными", – провозгласил верховный судья Дипак Мисра.

Стоит отметить, что в Индии случаев судебного наказания за гомосексуализм было относительно мало. Однако правозащитники настаивают, что само ею пользовалась полиция, чтобы давить на ЛГБТ-сообщество, нарушая тем самым фундаментальные права человека.

Ранее стали известны подробности нападения на геев в центре Киева. На Крещатике перепалка между двумя компаниями переросла в драку.

Напомним, 6 сентября пострадавший в результате драки в центре Киева гей получил удары ножом в область сердца. Пострадавшего отвели в машину "скорой", а с участниками инцидента работали полицейские.