Западные СМИ рассказали о сотрудничестве Скрипаля с разведкой Испании

Сергей Скрипаль активно сотрудничал с разведслужбами Испании, выяснили журналисты / "Коммерсант"

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, завербованный британской разведкой и отравленный в Великобритании, в последние годы активно сотрудничал с разведслужбами Испании.

Уже экс-шпион несколько раз встречался с сотрудниками испанской разведки, он мог предоставлять информацию об организованной преступности в России, пишет The New York Times со ссылкой на источник и данные испанского журналиста, писателя Фернандо Руэда.

По сведениям газеты, Скрипаль делился информацией о работе российской разведки и "потенциально предоставил информацию, на основе которой были выдворены сотрудники, работавшие под прикрытием".

Издание отметило, что именно в Испании в середине 1990-х годов его завербовали британские разведслужбы. В 2012 году он якобы ездил в столицу Чехии Прагу, а в 2016 году — в столицу Эстонии Таллин, и с разрешения службы внешней разведки Британии MI6 встречался с представителями испанской разведки.

Ранее в королевской прокуратуре Великобритании сообщили, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Британии Тереза Мэй говорила, что подозреваемые подозреваемые являются сотрудниками Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).

Напомним, Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.