"Недостаточно быть столбовой дворянкой": журналист рассказал, чего хочет Путин

Мараз является естественной стадией развития любого авторитарного режима, отметил Портников.
Журналист Виталий Портников считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину давно уже "недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою".
Глава РФ желает, чтобы пред ним падали ниц, и они падают, написал Портников в колонке на "Грани.ру", анализируя появившуюся на росТВ программу "Москва. Кремль. Путин".
"Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Она действительно стоит внимания журналистов, потому что в ней российская телевизионная пропаганда превзошла саму себя — хотя могло показаться, что дальше уже некуда", — отметил автор.
По его словам, "в этой программе прекрасно все, ну буквально все: от угодливости на лицах ведущего и гостей эфира до тщательно подобранного видеоряда, призванного продемонстрировать мужественность и человечность обожествляемого объекта не только в контакте с чиновниками и охранниками, но даже в соприкосновении с козерогами".
"… западным журналистам хочется не смеяться, а анализировать, анализировать всерьез — и в этом состоит их главная ошибка по отношению к Путину и кремлевскому режиму в целом. Хочется думать, что все это рационально", — полагает Портников.Читайте такжеСкоро Путин превратится в посмешище
"Что российский президент на фоне пенсионной реформы так озабочен снижением своего рейтинга, что решил запустить в эфир специальную телевизионную программу о себе любимом. Что задача Соловьева (ведущий Владимир Соловьев — Ред.) с компанией — этот рейтинг поднять. Рационально мыслящему человеку трудно сказать себе, что он наблюдает самый обыкновенный маразм — естественную стадию развития любого авторитарного режима", — добавил журналист.
"Дело в том, что дорогому Владимиру Владимировичу давно уже недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою. Он хочет, чтобы пред ним падали ниц. И они падают", — написал он.
Ранее бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл говорил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.