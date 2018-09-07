"Недостаточно быть столбовой дворянкой": журналист рассказал, чего хочет Путин

7 сентября 2018, 10:30

Мараз является естественной стадией развития любого авторитарного режима, отметил Портников.

Журналист считает, что Владимир Путин хочет быть
Владимир Путин хочет быть "владычицей морскою", полагает журналист / Reuters

Журналист Виталий Портников считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину давно уже "недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою".

Глава РФ желает, чтобы пред ним падали ниц, и они падают, написал Портников в колонке на "Грани.ру", анализируя появившуюся на росТВ программу "Москва. Кремль. Путин".

"Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Она действительно стоит внимания журналистов, потому что в ней российская телевизионная пропаганда превзошла саму себя — хотя могло показаться, что дальше уже некуда", — отметил автор.

По его словам, "в этой программе прекрасно все, ну буквально все: от угодливости на лицах ведущего и гостей эфира до тщательно подобранного видеоряда, призванного продемонстрировать мужественность и человечность обожествляемого объекта не только в контакте с чиновниками и охранниками, но даже в соприкосновении с козерогами".

"… западным журналистам хочется не смеяться, а анализировать, анализировать всерьез — и в этом состоит их главная ошибка по отношению к Путину и кремлевскому режиму в целом. Хочется думать, что все это рационально", — полагает Портников.Читайте такжеСкоро Путин превратится в посмешище

"Что российский президент на фоне пенсионной реформы так озабочен снижением своего рейтинга, что решил запустить в эфир специальную телевизионную программу о себе любимом. Что задача Соловьева (ведущий Владимир Соловьев — Ред.) с компанией — этот рейтинг поднять. Рационально мыслящему человеку трудно сказать себе, что он наблюдает самый обыкновенный маразм — естественную стадию развития любого авторитарного режима", — добавил журналист.

"Дело в том, что дорогому Владимиру Владимировичу давно уже недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою. Он хочет, чтобы пред ним падали ниц. И они падают", — написал он.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл говорил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.

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Россия Виталий Портников пенсия Владимир Путин Владимир Соловьев
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