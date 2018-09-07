Россия, Иран и Турция приняли декларацию по Сирии

7 сентября 2018, 21:59

Все три страны подтвердили продолжение своей военной интервеции, пообещали поддержку режиму Асада и раскритиковали США.

"Сирийская тройка" приняла итоговый документ по Сирии / EPA/UPG

Президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита по Сирии в Тегеране 7 сентября приняли итоговую декларацию, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы приняли декларацию. Она открыто и откровенно определяет наш путь на дальнейшее взаимодействие... В декларации 12 пунктов. Наши сотрудники подготовили очень хорошую декларацию, которую подтвердили 3 президента", - сообщил Роухани.

Иран и Турция заявили, что сохранят свое военное присутствие в Сирии несмотря ни на что.

"Иран присутствует в Сирии по просьбе законного правительства этой страны для борьбы с терроризмом. И вопрос нашего дальнейшего присутствия в Сирии будет решаться на основе этого принципа", - сказал Роухани.

При этом иранский президент обрушился с критикой на США, назвав "варварским и совершенно незаконным" вмешательство в сирийские дела со стороны США и заявил о том, что "оккупационный режим Израиля, сионисты, должны немедленно покинуть" сирийскую территорию, поскольку они усложняют достижение мира.

"Иностранное вмешательство недопустимо, оно усложняет мирное урегулирование", - заявил Роухани, назвав США и Израиль "основоположниками оккупации, терроризма, агрессии, внешнего вмешательства и дискриминации".

Читайте такжеСША предупредили о новом мощном ударе по Сирии в случае применения химоружияВ свою очередь, Путин заявил, что имеет "неопровержимые доказательства" того, что "террористы осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия".

Российский президент подчеркнул, что сирийское законное правительство должно поставить под свой контроль всю территорию страны. Он отметил, что "уже освобождено 95% территории, оставшиеся группировки экстремистов сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб". Путин полагает, что усилиями трех стран были достигнуты "внушительные результаты" на сирийском направлении.

Эрдоган в свою очередь также заявил, что "Турция продолжит присутствие в регионе, и не допустит усиления террористических элементов у нее под носом". В поддержке террористических организаций лидер Турции обвинил США.

Эрдоган добавил, что не хочет, "чтобы Идлиб превратился в кровавое море" и все три страны-гаранта "должны послать международному сообществу мессидж, что они не допустят новых актов насилия и гуманитарной катастрофы" в Идлибе.

В отличие от своих коллег Эрдоган высказал критику в адрес сирийского руководства. "Если не сдержать режим в Сирии, это может привести к новым трагедиям", - сказал он, добавив, что это может привести к усугублению ситуацию и крушению перспектив политического урегулирования.

Следующая встреча будет проведена в России. Кроме того, в ближайшие дни представители "тройки" намерены провести в Женеве встречу с посланником ООН по Сирии. При этом наличие спецпредставителя США по Сирии "тройка" подчеркнуто игнорирует.

Сейчас сирийские правительственные войска при поддержке ВС Ирана и ВКС России ведут масштабное наступление на Идлиб.

Напомним, 30 июня сирийская армия при посредничестве военных представителей РФ начала переговоры с сирийской оппозицией об установлении власти Дамаска в провинции Дераа. Позднее стало известно, что переговоры закончились крахом - представители оппозиции решительно отвергли требование о капитуляции, выдвинутое РФ и Асадом, и назвали его "унизительным".

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