США предупредили о новом мощном ударе по Сирии в случае применения химоружия

25 августа 2018, 09:30

США знают о намерении президента Асада отдать приказ об использовании химического оружия.

Болтон
Джон Болтон / Reuters

В случае применения Сирией химического оружия США нанесут новый мощный удар по силам президента Башара Асада.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что США знают о намерении Асада отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают боевики.

"Асад при поддержке российской авиации перебросил силы в провинцию Идлиб на северо-западе - последний район, подконтрольний повстанцам. По имеющимся данным, там находятся десятки тысяч боевиков, многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня", - сказано в материале.

Напомним, ранее Болтон рассказал, как США будут давить на РФ в сирийском вопросе.

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США Сирия
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