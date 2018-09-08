Убийство Захарченко повлияло на перспективы встречи Порошенко и Путина — Песков

Темы для контактов президентов России и Украины пока нет, утверждает спикер российского лидера.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко перспектив для встречи главы страны и украинского лидера Петра Порошенко стало меньше.
Пока нет темы для контактов президентов, приводит слова спикера ТАСС.
"Как раз после событий (ликвидации лидера боевиков — Ред.) перспектив для контактов становится гораздо меньше. Мы говорили, что эти события имеют весьма негативные последствия", — добавил Песков.
Напомним, в начале июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент Украины подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в РФ и на захваченных территориях.