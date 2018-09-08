Убийство Захарченко повлияло на перспективы встречи Порошенко и Путина — Песков

После ликвидации главаря "ДНР" перспектив для встречи Владимира Путина и Петра Порошенко стало меньше, сказал Дмитрий Песков / скриншот

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко перспектив для встречи главы страны и украинского лидера Петра Порошенко стало меньше.

Пока нет темы для контактов президентов, приводит слова спикера ТАСС.

"Как раз после событий (ликвидации лидера боевиков — Ред.) перспектив для контактов становится гораздо меньше. Мы говорили, что эти события имеют весьма негативные последствия", — добавил Песков.