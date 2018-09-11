"Украинский сценарий". Экс-депутат Госдумы анонсировал в России серьезные изменения

Россия находится на пороге очень серьезных преобразований не цивилизованным путем, утверждает экс-депутат Госдумы / Reuters

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что РФ находится на пороге очень серьезных преобразований, и они будут идти не цивилизованным путем.

В стране реализуется примерно тот же сценарий, который был в Украине в 2014-м, рассказал эксперт "Апострофу".

"Это спонтанные протесты (прошедшие в РФ 9 сентября — Ред.) — протесты против отсутствия демократии, против фиктивных выборов, за свободу. Молодежь особенно остро чувствует сложившуюся ситуацию. Поэтому довольно активно протестует наивная молодежь, для которой это впервой — такие условия жизни", — отметил собеседник.

По его мнению, акции не имели никакого отношения к пенсионной реформе. "Потому что лозунги — антипутинские, против отсутствия демократии. Пенсионная реформа как тема в протестах почти не использовалась…", — добавил политик.

Читайте такжеЭксперт рассказал о последней "крапленой карте" властей РоссииБоровой подчеркнул, что Кремль лишил общество обратной связи. "Никакие механизмы обратной связи не действуют: не работает пресса, нет парламента. Кремль, не желая того, подготавливает такие агрессивные протесты. В которых он, безусловно, проиграет", — заявил оппозиционер.

"Потому что эти пузатые милиционеры, как только станет горячо, просто отойдут в сторону с фразой "Вот за это нам не платят". Все держится на финансировании, а оно сокращается. Кремль настолько озабочен финансированием силовиков, что даже пошел на очень опасные шаги, связанные с пенсионной реформой", — сказал он.

Экс-депутат Госдумы утверждает, что Россия находится в кануне очень серьезных преобразований, и "они, к сожалению, — это уже ясно — будут идти не цивилизованным, парламентским путем, путем диалога оппозиционных партий и власти".

"Похожая ситуация была в Украине (в 2014 году — Ред.). Янукович (уже беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.) довел ее до состояния, когда протесты приняли агрессивный характер: жгли шины, а когда появились люди с оружием, оно вдруг возникло и у другой стороны. В России сейчас реализуется примерно тот же сценарий", — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в ряде российских городов проходили митинги против повышения пенсионного возраста. По данным правозащитников, всего в стране задержали 839 человек.