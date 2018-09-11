Ветеран разведки сказал, кто в России способен устроить "дворцовый переворот"

Российские олигархи для выхода из-под санкций Запада способны пойти на "дворцовый переворот", считает ветеран разведки / Reuters

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан утверждает, что в Российской Федерации олигархи устали от санкций Запада и для выхода из-под них могут пойти на "дворцовый переворот".

Олигархи способны разными методами влиять на власти РФ — от давления на президента Владимира Путина до кардинальной смены верхушки Кремля, рассказал он в интервью "Фактам".

"Ситуация не нравится российским олигархам. Они уже устали от того, что им нельзя подписывать договора с иностранными партнерами, что они элементарно не могут поехать отдыхать на какой-нибудь крутой курорт", — заявил собеседник.

По его словам, "возможно, что в России дело дойдет до дворцового переворота, если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится".

Ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой спрогнозировал, что РФ находится на пороге очень серьезных преобразований, и они будут идти не цивилизованным путем. Политик считает, что в государстве реализуется примерно тот же сценарий, который был в Украине в 2014-м.