Манафорт хотел убедить "евреев Обамы" отказать в поддержке Тимошенко - The New York Times

Манафорт назвал соратников Обамы "евреями" / Reuters

Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт отличился антисемитским заявлением, комментируя свои планы относительно смены отношения части сотрудников бывшего президента Барака Обамы к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом в Twitter написал журналист The New York Times Кеннет Фогель со ссылкой на документы прокуратуры.

"В октябре 2012 года Манафорт спланировал схему, которая должна была, как он тогда писал, заставить "евреев Обамы" оказать влияние на администрацию, чтобы та отказалась от поддержки Тимошенко в пользу Януковича", - говорится в документе, который обнародовал журналист.

Отмечается также, что Манафорт намеревался распространить информацию о якобы оказываемой Тимошенко поддержке антисемитизму в Украине.

/ Фото: скрин Twitter/Kenneth P. Vogel

Напомним, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.