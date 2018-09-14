Обвиняемые в отравлении Скрипалей причастны к спецслужбам России - The Bellingcat

В ФМС отсутствует досье на граждан России / Фото: theins.ru

Журналисты The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли подтверждения, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб.

Авторы расследования нашли прямые и косвенные доказательства, в частности, подтвержденные документами Федеральной миграционной службы РФ. Факты опубликованы изданием The Insider.

В материалах указано, что в базе ФМС отсутствуют данные об Александре Петрове за период от рождения в 1979 году до 2009 года, когда он получил новый паспорт. При этом в досье указано, что паспорт был выдан взамен "испорченного", номера которого никогда не существовало.

"В обычных досье ФМС на "простых смертных" имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет", - отмечается в материале.

Журналисты обнаружили, что в ФМС по Петрову и Боширову стоят пометки "сведений не давать" и "совершенно секретно". Отмечается также, что паспорта эти россияне получили в управлении Москвы, где документы "получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов".

Загранпаспорта обвиняемых в отравлении Скрипалей не числятся в России и отличаются лишь одной цифрой. А билеты в Британию были приобретены за день до вылета.

Напомним, 5 сентября полиция Британии назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Затем на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, в котором они заявили, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор".