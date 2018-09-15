Журналисты позвонили по номеру подозреваемого в отравлении Скрипаля россиянина и попали в Минобороны РФ - СМИ

Александр Петров имеет телефонный номер в Минобороны / Metropolitan Police

Журналисты Патрик Ривел из ABC News и Оливер Кэррол из Independent проверили номер, указанный в документах федеральной миграционной службы России на имя Александра Петрова; позвонившим по телефонному номеру работникам СМИ в трубке ответили, что это номер Минобороны РФ. Об этом оба корреспондента сообщили в Twitter.

По словам Кэррола, собеседник повесил трубку после вопроса, работал ли Александр Петров в ведомстве.

I called the phone number on this passport file of the #Salisbury poisoning suspect Alexander Petrov, that @bellingcat published and which @novaya_gazeta says is a Russian Defense ministry number.

Man who answered at 3am confirmed I had got through to the ministry.#Russiapic.twitter.com/cjZpD3t2wI — Patrick Reevell (@Reevellp) 15 вересня 2018 р.

Have just called the number in question — man at end of line confirms the number is for reception of Ministry of Defence. Was Mr Petrov their employee? -- hangs up https://t.co/o2EcMpSdOk — Oliver Carroll (@olliecarroll) 15 вересня 2018 р.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

При этом в Великобритании убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился замминистра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипаля и его дочери.