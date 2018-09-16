"Неоспоримое политическое влияние". В The New York Times проанализировали амбиции Вакарчука

Святослав Вакарчук может стать следующем президентом Украины / "Телеграф"

Культовое американское издание The New York Times опубликовало большую аналитическую статью о вероятном возвращении в политику лидера рок-группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

В материале указано, что что 43-летний музыкант, который был активным участником Майдана-2004 и Евромайдана-2014, имеет "неоспоримое политическое влияние".

Авторы напоминают, что некоторые композиции Вакарчука стали гимнами национальных протестов, а количество его поклонников насчитывает миллионы. Однако сам певец вопросы о будущей политической карьере называет провокационными. При этом певец отмечает, что его привлекает политическая система, "на вершине пирамиды которой находится обычный человек".

В издании напоминают, что лидер "Океана Ельзи", который изучал политологию в Стэнфордском университете, может стать "новым лицом" в борьбе с российской агрессией на Донбассе, а также выступает за создание в Украине сильной армии и правоохранительной системы на базе верховенства права.

"Я убежден, что ключевым является внутреннее положение дел. Чем более предсказуемыми, сильными, сплоченными и богатыми мы будем, тем меньше вероятность, что нам навредит кто-либо извне. В долгосрочной перспективе, это очень эффективная стратегия", — цитирует Вакарчука The New York Times.

Журналисты приводят слова певца, где он указывает на то, что в странах с политическим кризисом люди искусства не могут заниматься лишь творчеством и быть в стороне от проблем своего народа.

В комментарии изданию президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что у Вакарчука очень хорошие шансы на победу в президентских выборах.

Напомним, на саммите YES-2018 в Киеве Вакарчук заявил, что готов менять страну к лучшему, ведь устал от пустых обещаний, и "игр в политику".