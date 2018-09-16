Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем - СМИ

Швейцария уже предупреждала Россию / Reuters

Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии шпионит в интересах Кремля.

Российский шпионаж в Швейцарии стал "очень назойливым" и может иметь серьезные дипломатические последствия для РФ - так, российский посол третий раз за год был вызван Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии, пишет 16 сентября еженедельник SonntagsZeitung со ссылкой на засекреченный доклад швейцарского правительства.

В докладе говорится, о десятках россиян с дипломатическими паспортами, которые занимались или занимаются шпионажем. Некоторые из них действовали только на Читайте такжеОтравителей Скрипалей из ГРУ помогал вычислить британский шпион-россиянин - СМИтерритории Швейцарии, других замечали за разведывательной деятельностью и в других странах.

В марте 2018 года правительство уже заявляло о чрезмерной активности в Швейцарии шпионов, действующих под дипломатическим прикрытием, однако не указывало название этой страны.

Кстати, недавно разразился небольшой скандал в связи с попыткой россиян получить данные из лаборатории Шпиц, которая в числе прочих анализировала образцы, собранные после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании - российские агенты, ехавшие в Швейцарию, были арестованы в Нидерландах.