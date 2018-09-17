Песков сказал, собирается ли Путин на пенсию

Песков заявил, что Путин на пенсию не уйдет / УНИАН

Президент России Владимир Путин во время беседы с китайским бизнесменом Джеком Ма сказал, что не планирует уходить со своего поста в связи с пенсионным возрастом.

Как сообщает ТАСС, о разговоре рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам спикера президента, встреча Путина с главой китайской корпорации Alibaba Джеком Ма состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходил в России 11 сентября.

Песков сообщил, что Путин в процессе разговора поинтересовался, планирует ли китайский бизнесмен уйти на пенсию. Президент РФ сознался, что в ближайшем будущем он не намерен уходить на заслуженный отдых.

Напомним, ранее Песков заявил, что во время разгона митингов против проведения в РФ пенсионной реформы жесткие действия полиции - избиения, задержания, применение спецсредств - были целиком и полностью законными.