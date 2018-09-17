СМИ сообщили подробности нового отравления в Солсбери

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В британской полиции заявили, что почувствовавшая недомогание пара в итальянском ресторане в Солсбери не подверглась воздействию какого-либо вещества из семейства "Новичок".

"Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что "Новичок" является веществом (отравления. - Прим.). Оба остаются в больнице под наблюдением", - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Напомним, в Солсбери в начале марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В начале сентября Лондон назвал имена подозреваемых в покушении. Это Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ. 13 сентября подозреваемые в интервью RT рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы.