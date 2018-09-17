В России переврали слова постпреда США в ООН о "содействии убийству брата Ким Чен Ына"

Хейли не высказывала обвинения в адрес России / Reuters

В РФ информационное агентство ТАСС распространило ложную информацию об обвинении постпреда США в ООН Никки Хейли в адрес России о "содействии убийству брата Ким Чен Ына".

"Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", - процитировало ТАСС Хейли.

Однако постпред США в оригинале сказала совершенно иные слова. Она действительно упомянула убийство северокорейскими спецслужбами Ким Чен Нама – брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявив о применении нервно-паралитического газа VX. В процессе доклада она подчеркнула, что Москва "согласилась" с выводами США о виновности Пхеньяна.

Никаких обвинений в адрес России Хейли не озвучивала. Об этом свидетельствует видео ее речи на английском языке.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту соседней страны Малайзии в феврале 2017 года. Как известно, две женщины набросили ему на лицо платок, на котором было ядовитое вещество VX – один из видов химического оружия. Впоследствии они заявили: были уверены, что якобы участвуют в розыгрыше. Поэтому свою вину так и не признали.