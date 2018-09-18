Российский социолог спрогнозировал, как Путина отстранят от власти

18 сентября 2018, 16:20

В РФ силовикам нет никакого смысла устранять президента, считает эксперт.

Эксперт считает, что в России оппозиция сможет отстранить от власти Владимира Путина
В России оппозиция сможет отстранить от власти Владимира Путина, спрогнозировал эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман спрогнозировал, что со временем в РФ оппозиция сможет отстранить от власти президента страны Владимира Путина.

Глава России теряет популярность, государству грозит серьезный политический кризис, рассказал эксперт в интервью "Сегодня".

"… силовики и так уже у власти в РФ. Путин пытается играть роль верховного арбитра в российской политике, но все его симпатии и поддержка — на стороне силовиков…", — отметил собеседник.

По его словам, "российским силовикам нет никакого смысла устранять Путина, потому что, наоборот, он является для них "крышей", их поддержкой и их человеком у руля государства".

"Кроме того, среди российских силовиков нет сильных и независимых фигур. Практически все они — выдвиженцы Путина. Они все лично на него ориентированы. И, конечно, они даже помыслить не смогут, чтобы как-то свергнуть или устроить "дворцовый переворот". Это абсолютно исключено", — добавил социолог.

Читайте такжеЭкс-посол США в России раскрыл, чего боится ПутинЭйдман подчеркнул, что сейчас оппозиция не в состоянии отстранить Путина от власти, она недостаточно сильна.

"Однако те общественные процессы, которые идут в РФ, со временем такой шанс, надеюсь, дадут. Потому что Путин теряет все-таки популярность, и это видно по данным всех исследований и по результатам последних выборов (прошли в марте 2018-го — Ред.)", — заявил публицист.

"Этот процесс рано или поздно может привести к его серьезному политическому кризису, который завершится тем, что Путину, возможно, придется уйти от власти. Когда это произойдет, оценить трудно. Это, конечно, задача не завтрашнего, а послезавтрашнего дня", — сказал собеседник. 

Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что смех "похоронит" режим Владимира Путина. Эксперт утверждал, что российские власти стали смешны и даже не понимают этого, над ними уже хохочет в голос многомиллионный рунет (русскоязычная часть Интернета).

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силовики Россия дворцовый переворот Владимир Путин Игорь Эйдман
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