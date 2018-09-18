"Израиль продолжит бомбить иранские объекты в Сирии". Нетаньяху поговорил с Путиным после инцидента с Ил-20

Нетаньяху категорически не намерен отступать в Сирии / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с уничтожением российского самолета Ил-20, который был сбит сирийскими войсками противовоздушной обороны во время израильского авиаудара.

Как сообщает Times of Israel, израильский лидер заявил российскому коллеге, что Тель-Авив будет и дальше действовать против иранского военного укрепления в Сирии.

Нетаньяху сказал Путину, что будет продолжать действовать против попыток разместить иранские войска и оружие в Сирии. Он пообещал, что Израиль предоставит Москве данные об обстоятельствах авианалета, и предложил отправить начальника ВВС Израиля в Москву для этой цели. Израильский премьер также возложил ответственность за крушение российского самолета на Сирию.

Напомним, российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Израиле вину за сбитый российский самолет возложили на режим Башара Асада.