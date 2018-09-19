Россия теряет население / Цензор.НЕТ

Россияне продолжают вымирать - с января 2018 года их стало меньше на 88,7 тысячи человек.

Согласно официальным данным, в январе-июле 2018 года родились 928,9 тысячи человек, что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего года, а вот умерло 1,099 миллиона россиян, что больше значений предыдущего года, говорится в данных, которые опубликованы на сайте российской Федеральной службы государственной статистики.

Кроме того, россияне стали менее охотно вступать в брак - с января по июль зарегистрировали всего 495,5 тысячи новых семейных пар, против 561,3 тысячи в прошлом году. Также увеличилось количество разводов - распались 349,4 тысячи семей.

Читайте такжеЖурналист прокомментировал шокирующие данные по сокращению населения в "ДНР"Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.