Крушение российского Ил-20 в Сирии: СМИ сообщили о страхе Израиля перед ответом Москвы

Ил-20 / Wikimedia

Израиль опасается, что после крушения российского Ил-20 в Сирии ответные действия России могут "обрезать крылья" Иерусалиму.

Как пишет газета Haaretz, власти страны якобы боятся, что Москва ограничит полеты израильских ВВС над Сирией и надеются, что это временные меры.

Издание отмечает, что они позволят создать безопасные зоны в Сирии для правительственной армии и "Хезболлы", что может укрепиить позиции Ирана в регионе.

Министр обороны Авигдор Либерман, по данным газеты, рассказал, что совместное обсуждение трагедии российской и израильской стороной свидетельствуют о хороших отношениях двух стран.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.