Катастрофа Ил-20: в России заявили о подготовке Израиля к новому удару по Сирии

Ил-20 / sdelanounas.ru

Военно-воздушные силы Израиля заняли зону дежурства, вероятно, готовясь повторить атаку на Сирию.

Такое предположение высказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает "Рамблер/Новости".

"В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку", - сказал он, отметив, что израильские военные поставили радиоэлектронные помехи.

Российский самолет Ил-20 был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 находившихся на борту военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.