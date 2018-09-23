Российский финансист назвал условие, чтобы "Путина в Кремле давно не было"

Слава Рабинович считает, что персональные санкции необходимо ужесточать / Фото: скрин из видео

Известный российский бизнесмен и блогер Слава Рабинович высказал мнение о результативности отключения российских финансов от международной финансовой системы.

"Опасно увеличение персональных санкций против представителей путинской ОПГ. Во-первых, это огромный удар по их образу и смыслу жизни – воровать здесь, а откладывать там. Во-вторых, это опасно для Путина тем, что такие санкции способствуют не только расколу так называемых "элит", но и конкретному процессу создания потенциальных заговоров с целью смещения Путина", - сказал он в интервью изданию Сегодня.

По словам Рабиновича, крайне эффективными являются персональные санкции против российских топ-персон. Он считает, что ежемесячно нужно вносить в список по сто человек, таким образом в него со временем попадут все сторонники Путина.

"Если все главные бенефициары попадают в список, то многим из них можно передать неофициальное мнение Минфина США и Госдепа, по поводу того, что они должны сделать для того, чтобы их убрали из санкционного списка. Думаю, если бы так было сделано с самого начала, Путина в Кремле давно не было бы", - подчеркнул россиянин.

Напомним, Слава Рабинович говорил, что раньше для организованной преступной группировки Владимира Путина главным источником обогащения были нефть и газ, а теперь у них "вторая нефть" — граждане государства.