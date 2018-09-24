Украинская община Португалии возмущена заявлением РПЦ о "гражданской войне" в Украине

В Лиссабоне прошла акция протеста против слов РПЦ / @UKRinPRT

Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха заявил, что российский митрополит Иларион в эфире португальского радио заявил, что в Украине идет "гражданская война".

Как сообщает 24 канал, активисты вышли с протестом "Российская православная церковь – политическая секта!" на улицы Лиссабона и написали открытое письмо патриарху с требованием публичного опровержения московской пропаганды.

Посол Украины Инна Огнивец, которая также приняла участие в публичной акции, направила ноту протеста в связи с пропагандистскими высказываниями митрополита российской православной церкви.

"Такое публичное заявление, не только оскорбляет наши национальные и религиозные чувства. Такое высказывание является частью российской гибридной войны, которую ведет РФ против Украины, в которой РПЦ занимает место идеологического пропагандиста агрессии к другим нациям и религиям", - сказано в сообщении посла.

Активисты обратились с просьбой предоставить возможность выступить на радио послу Украины в Португалии и украинским священникам для того, чтобы высказать свое видение ситуации.

Напомним, ранее украинцы Португалии пожаловались в ФИФА на антиукраинский ролик "Браги".