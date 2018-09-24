Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Париж с удовольствием принял Сенцова в ряды почетных граждан / EPA / UPG

Городской совет Парижа после рассмотрения одобрил инициативу мэра города Анн Идальго о присвоении сидящему в кремлевских застенках украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову статуса почетного гражданина города.

"Олег Сенцов теперь почётный гражданин Парижа", — написала Анн Идальго в Twitter, напомнив, что "уже много месяцев его (Сенцова - "Главред") портрет вывешен перед зданием мэрии".

Le portrait d'Oleg #Sentsov est affiché sur la façade de la @mairie10paris en solidarité avec le cinéaste, en grève de la faim, emprisonné en Russie. Aujourd'hui, au #ConseildeParis nous le faisons citoyen d'honneur de @paris. pic.twitter.com/288CceJayV — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) 24 вересня 2018 р.

Ранее Сенцова номинировали на премию Сахарова. Кандидатуру Сенцова поддержала крупнейшая политсила Евросоюза и еще две парламентские группы.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Читайте такжеСенцова выдвинули на Нобелевскую премию мираВ конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать украинца. Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ. После этого мать Сенцова направила главе РФ ходатайство о помиловании сына.

Позднее была опубликована копия ответа Управделами президента РФ на просьбу матери Сенцова помиловать сына. В документе говорится, что согласно законодательству, процедура помилования начинается с личного письменного обращения осужденного к президенту.