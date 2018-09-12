Сенцова номинировали на премию Сахарова

Олег Сенцов станет третьим украинским номинантом на пемию за последние годы / Антон Наумлюк

Украинского режиссера Олега Сенцова, политзаключенного Кремля, отбывающего "наказание" в колонии на севере России, номинировала на премию Сахарова Европейская Народная партия - крупнейшая правящая сила Евросоюза.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", - в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

На прошлой неделе он сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают еще две парламентские группы. Имя лауреата объявят в конце октября.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского Читайте такжеСестра Сенцова рассказала о его завещаниипарламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Олег Сенцов начал голодовку в российской тюрьме с требованием освободить украинских политзаключенных из российских тюрем 121 день назад.

Напомним, ранее адвокат режиссера рассказал о его медленном угасании из-за необратимых изменений в состоянии здоровья.