СМИ раскрыли детали личной жизни "отравителя" Скрипалей

"Отравитель" Скрипалей Руслан Боширов / скриншот из видео

"Комсомольская правда" утверждает, что изданию позвонил человек, назвавшийся "одноклассником и сослуживцем" Руслана Боширова - одного из "отравителей" экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии.

Как пишет издание, мужчина не уточнил, в каких именно войсках они с Бошировым служили, заявив, что якобы подписал неразглашение на 50 лет.

Он рассказал, что на втором году службы Боширова перевели в другую часть, после чего у собеседника издания забрали все фотографии "отравителя", сделанные во второй половине 1990-х годов.

Мужчина нашел один снимок из армии. На нем запечатлены пятеро молодых военнослужащих. Ни один из них на Боширова не похож, в том числе тот, на которого указал собеседник "КП" (второй справа).

Боширов якобы второй справа / kp.ru

Также мужчина поведал, что они с Бошировым "родились вместе" и вместе переехали в Ростов-на-Дону. Позже "отравитель" переехал в Москву. "Товарищ" Боширова заявил, что видится с отчимом "отравителя", который якобы проживает в Ростове.

Издание допускает, что в редакцию мог позвонить ненастоящий товарищ Руслана Боширова.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в чстности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.