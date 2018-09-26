Климкин договорился о названии должности уполномоченного Венгрии по Закарпатью

Венгрия согласилась пойти на уступки / Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто на встрече в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН заверил, что название должности уполномоченного венгерского правительства по Закарпатью будет изменено.

"Мы долго говорили о должности уполномоченного венгерского правительства. Они подтвердили свое намерение изменить это название", - цитирует УНИАН украинского министра.

По словам Климкина, изначально создание должности уполномоченного по Закарпатью со стороны Будапешта является "сознательной провокацией".

Как ранее сообщалось, Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

Напомним, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.