Климкин договорился о названии должности уполномоченного Венгрии по Закарпатью

26 сентября 2018, 23:20

Украинский дипломат данную вакансию назвал "сознательной провокацией".

Венгрия
Венгрия согласилась пойти на уступки / Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто на встрече в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН заверил, что название должности уполномоченного венгерского правительства по Закарпатью будет изменено.

"Мы долго говорили о должности уполномоченного венгерского правительства. Они подтвердили свое намерение изменить это название", - цитирует УНИАН украинского министра.

По словам Климкина, изначально создание должности уполномоченного по Закарпатью со стороны Будапешта является "сознательной провокацией".

Как ранее сообщалось, Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

Напомним, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

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Венгрия Закарпатье Петер Сийярто Павел Климкин
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